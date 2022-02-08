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‘Küfrettiği için saldırmış’

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Bugün öğle saatlerinde Albay Yunus Dirik Caddesinde bulunan bir banka şubesinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisini yaralayan şahsın, bankaya soygun amaçlı değil, güvenlik görevlisinin daha önce kendisine küfrettiği için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

‘Küfrettiği için saldırmış’
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Albay Yunus Dirik Caddesinde bulunan bir banka şubesinde meydana gelen ve güvenlik görevlisini taşla yaralanmasının ardından olay netlik kazanmaya başladı. B.Ö. isimli şahıs, güvenlik görevlisine taşla saldırmasının ardından bankada görevli diğer iki personel tarafından etkisiz hale getirilmiş, akabinde olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilmişti. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre şüpheli şahıs B.Ö.’nün, “güvenlik görevlisinin daha önce kendisine küfrettiği için olayı gerçekleştirdiğini “söylediği öğrenildi.

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