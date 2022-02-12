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Kullandıkları uyuşturucuyu araziye attılar, jandarmadan kaçamadılar

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde alkol ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kullandıkları uyuşturucuyu araziye attılar, jandarmadan kaçamadılar
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde alkol ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, Limandere Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, alkol ile uyuşturucu kullanan dört kişiyi tespit etti. Ekipleri fark eden şüphelileri ise kullandıkları uyuşturucuyu araziye atarken suçüstü yakalandı. Arazide yapılan incelmede uyuşturucuyu bulan ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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