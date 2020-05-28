Ataşehir Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan kümeste iki şahsın uyuşturucu madde sakladıkları ve burada uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisini alan polis harekete geçti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince adreste yapılan çalışmalarda Onur G. (35) ve Ercan H. (26) isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, toprağa gömülü bir kavanoz içerisine gizlenmiş halde 373 adet extacy hap ile 1,44 gram esrar ele geçirildi. ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti’ suçundan 25 Mayıs’ta adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kümeste uyuşturucu saklayan şahıslar yakayı ele verdi
ATAŞEHİR’DE BİR KÜMESTE TOPRAĞA GÖMDÜKLERİ KAVANOZDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN VE BURADA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPAN ŞAHISLAR POLİS TARAFINDAN YAKALANDI. ŞAHISLAR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
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