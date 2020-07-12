Kurbanlık koçları sürükleye sürükleye çaldılar

Arnavutköy’de ahıra giren biri kadın 3 hırsız, kurbanlık 7 tane koçu çalarak kayıplara karıştı. Koçların çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Dikenli telleri geçen hırsızlardan bir tanesi ahıra girerek, içeriden teker teker koçları çıkartmaya başladı. Dışarıda bekleyenler ise koçları aracın arka bölümüne yükledi. Hırsızlar 5 dakika içinde 7 koçu sürükleye sürükleye çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Araçla gelerek 5 dakikada 7 koçun çalındığı olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.