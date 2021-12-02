Kurşunlu Mahallesine MOBESE kurulacak

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kurşunlu Mahallesine MOBESE kurulacağını söyledi.

İnegöl Belediyesi 2021 yılının son meclis toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılan Aralık ayı olağan meclis toplantısında; 12 gündem ve 1 takrir olmak üzere toplam 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin 7. maddesinde mesken katı bertarafı tarifeleri görüşüldü. Konutların aylık 13 TL, küçük işletmelerin 30 TL, orta ölçek işletmelerin 750 TL, büyük işletmelerin ise evsel katı bertaraf tarifleri 1500 TL olarak belirlendi. Ancak alınan karar, Bursa Büyükşehir Belediyesi meclisinin kararı üzerine uygulamaya alınamayacak.

Gündemin 8. maddesinde ise Zabıta Müdürlüğü’nün emir ve yasaklar uygulama yönetmeliğinde yapılan revizyon görüşüldü. Gündeme takrir maddesi olarak eklenen güvenlik sistemleri kurulması konusunda ise Kurşunlu Mahallesine MOBESE sistemi kurulması görüşüldü. Konu hakkında bilgilendirme yapan Başkan Alper Taban, “Yeniceköy Mahallesinde geçtiğimiz yıl MOBESE hizmete açılmıştı. Bu kapsamda Kurşunlu mahallesinde de aynı sistem kurulacak. MOBESE olan mahallelerde Jandarmanın da güvenliği sağlama noktasında eli güçleniyor. Kurşunlu Mahallesine kurulacak sisteme bizde destek vereceğiz” dedi.