Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah atarak takı törenine girmişlerdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenen düğünde takı törenine Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde katılarak yanlarında bulundurdukları silahlar ile havaya ateş açan 3 kişiye bin 720’şer lira para ceza kesildi.

Videonun, sosyal medyada ‘Halayım ben hala, çocuklarım varken beni kimse yıkamaz’ notu ile paylaşılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya’nın Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde geçtiğimiz günlerde bir düğün töreninde Kurtlar Vadisi dizi setlerini aratmayan görüntü yaşandı. Dizinin müziğini açan bir grup, ellerindeki silahları ateşleyerek takı törenine doğru ilerledi. 7’den 70’e insanların olduğu düğünde gerçekleşen magandalık anları ise sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, bir kadının ön tarafta yürümesi ve arkasından gelen gençlerin silahlarını peş peşe ateşleyerek, takı törenine doğru ilerledikleri görüldü.

Olay sonrasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Görüntülerin incelenmesinin ardından şahıslar tespit edildi. Ekiplerce olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Karakola getirilen 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, bin 720’şer lira da para cezası kesildi. Öte yandan, görüntünün sosyal medyada, “Halayım ben hala, çocuklarım varken beni kimse yıkamaz” notu ile paylaşılması da dikkatlerden kaçmadı.