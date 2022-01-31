Kuruçeşme’de restoranda yangın paniği

Beşiktaş Kuruçeşme’de bir restoranda yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranın mutfağında hazırlık yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bacayı sarınca restorandan yoğun dumanlar yükseldi. Olayın ardından çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Beşiktaş ve Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda müşterinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesi devam ederken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.