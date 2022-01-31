banner4556

Kuruçeşme’de restoranda yangın paniği

banner4336

Beşiktaş Kuruçeşme’de bir restoranda yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kuruçeşme’de restoranda yangın paniği
banner4584

Beşiktaş Kuruçeşme’de bir restoranda yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

banner4575

Kaza, saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranın mutfağında hazırlık yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bacayı sarınca restorandan yoğun dumanlar yükseldi. Olayın ardından çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Beşiktaş ve Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda müşterinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesi devam ederken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Kurtar Beni Damat" oyunu sahnelendi
"Kurtar Beni Damat" oyunu sahnelendi
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349