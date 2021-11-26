Kurye iki araca çarpınca ortalık savaş alanına döndü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kurye aracı cadde üzerinde 2 araca çarpınca çıkan kavgada ortalık savaş alanında döndü.

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Güveniş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir firmada çalışan kurye, cadde üzerinde aracıyla seyir halinde iken önüne çıkan yayaya çarpmamak için el frenini çekti. Sonrasında savrulan araç yol kenarında park halinde bulunan 34 EJ 0886 ve 59 ABC 582 plakalı araçlara çarptı. Kaza sonrası yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve kazmalarla birbirine saldıran grubu çevredekiler ayırmaya çalışırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir kavgayı önlerken, kaza yapan kurye de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.