Kuyu suyunu şişeleyip Hamidiye diye içirdiler

Şile’de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi. Kapatılan kaçak dolum tesisi içeriden görüntülendi.
Öte yandan tesiste şişelere kuyu suyu doldurulup Hamidiye su diye satış yapıldığı iddia edildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı. İBB’ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile’deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü. Öte yandan mühürlenen kaçak dolum tesisi içeriden cep telefonu kamerasınca görüntülendi.Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 16:46
Ufaktan yandaşlaşmaya başlıyorsunuz siz de… İBB bu haberle ilgili kamuoyu duyurusu yaptı. Özetle taşeron firmanın hali hazırda sözleşmesi bitmiş ve bunu denetlemesi gereken kurum da ibb değil sağlık bakanlığı… yarım ağızla yarım haber yapılmaz. Kes kopyala yapıştır haber anlayışınız bu kadar…