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Kuyu suyunu şişeleyip Hamidiye diye içirdiler

Şile’de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi. Kapatılan kaçak dolum tesisi içeriden görüntülendi.

Kuyu suyunu şişeleyip Hamidiye diye içirdiler
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Şile’de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi. Kapatılan kaçak dolum tesisi içeriden görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yaptığı denetimde, Ulupelit mevkisinde bulunan ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı tespit edildi. C. B. ile M. T.’ye ait olduğu öğrenilen tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan tesiste şişelere kuyu suyu doldurulup Hamidiye su diye satış yapıldığı iddia edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı. İBB’ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile’deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü. Öte yandan mühürlenen kaçak dolum tesisi içeriden cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 16:46
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YORUMLAR
Gürsel inanır
Gürsel inanır - 10 saat Önce

Ufaktan yandaşlaşmaya başlıyorsunuz siz de… İBB bu haberle ilgili kamuoyu duyurusu yaptı. Özetle taşeron firmanın hali hazırda sözleşmesi bitmiş ve bunu denetlemesi gereken kurum da ibb değil sağlık bakanlığı… yarım ağızla yarım haber yapılmaz. Kes kopyala yapıştır haber anlayışınız bu kadar…

İsmai akgün
İsmai akgün - 19 saat Önce

Yazıklar olsun hamidiye ismine bile sayğıları yok tek dertleri haram para....

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