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Kuyumcudaki hırsızlık kamerada: Kaşla göz arasında cebe indirdi

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kuyumcudaki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı.

Kuyumcudaki hırsızlık kamerada: Kaşla göz arasında cebe indirdi
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kuyumcudaki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir kuyumcudan altın bilekliğin çalınması sonucu Kuyumcu Hırsızlığı olayı ile ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi olayı gerçekleştiren şahsın Nijerya asıllı J.I.C. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın daha önce de İstanbul’da benzer yöntemlerle 4 Kuyumcuyu soyduğu tespit edildi. J.I.C. isimli Nijerya asıllı şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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