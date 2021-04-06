Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı

İstanbul’un Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde kuyumculara dadanan silahlı 2 soyguncu yakalandı. Bahçelievler’de soymaya çalıştıkları bir kuyumcuda ise sert kaya çarpan silahlı 2 soyguncunun iş yeri sahibi tarafından sandalye ile kovalandığı anlar kameraya böyle yansıdı.
Kovalama anı kameralara yansıdıÖte yandan 2 soyguncunun Bahçelievler’deki bir kuyumcuyu soymaya çalışma anları da kameraya yansıdı. Soygunculardan biri silahını çekerken, kuyumcudan altınları istedi. Kuyumcu ise yerdeki sandalyeyi kaldırarak soygunculara direndi. Kuyumcu soyguncuları sandalyeyle kovaladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.