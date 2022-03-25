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Kuyumcuyu soyan şüpheli saniye saniye görüntülendi

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Bursa’da bir ay içerisinde iki farklı kuyumcudan bilezik ve yüzük dolu tabla çalan hırsız suçüstü yakalandı. Hırsızın altın bilezikleri çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Kuyumcuyu soyan şüpheli saniye saniye görüntülendi
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Bursa’da bir ay içerisinde iki farklı kuyumcudan bilezik ve yüzük dolu tabla çalan hırsız suçüstü yakalandı. Hırsızın altın bilezikleri çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya 23 Mart’ta gelen zanlı, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak 2 altın bileziği alıp kaçtı. Kuyumcunun şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin 21 yaşındaki B.D. olduğu tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlının 20 Ocak 2022 tarihinde de başka bir kuyumcudan aynı yöntemle yüzük dolu tabla çaldığı belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kuyumcudan altın bileziklerin çalındığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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