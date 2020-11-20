Kuyumcuyu vuran gözü dönmüş gaspçılar yakalandı

Sancaktepe’de bir kuyumcunun 120 bin TL’sini gasp edip silahla yaralayan zanlılar yakalandı.

Geçtiğimiz perşembe günü Sancaktepe’de bir kuyumcuya giren motosiklet kasklı ve silahlı bir kişi, kendisine engel olmak isteyen kuyumcunun oğlunu vurduktan sonra 120 bin TL değerinde altınını çalarak kayıplara karışmıştı. Kolundan yaralanan kuyumcunun oğlu hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelemeler sonucu olayı gerçekleştiren şahsın kapının önünde kendisini bekleyen suç ortağının kullandığı motosiklete binerek oradan ayrıldığı ve bir süre sonra motosikleti terk ettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra 2 kişiyle buluşup bir başka otomobile binerek kayıplara karıştığı belirlendi. Ekipler, bu görüntüler üzerindeki çalışmaların ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Gasp Büro Amirliği dedektifleri, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 4 gün süren çalışmaları sonucu olayın şüphelisi oldukları belirlenen Rafettin A. (45), Özay E. (30), Özel E. (35) ve Ali M. (32) Çekmeköy’de kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Silah ve bilezikler ormanda bulundu

Şüphelilerin olay günü motosikleti bıraktıktan sonra 4 kişi birlikte bindikleri otomobilin kiralık olduğu, kuyumcudan çaldıkları bileziklerin bir kısmını bozdurup kiraladıkları aracın ücretini ödedikleri ortaya çıktı. Olayda kullanılan susturuculu tabanca ve bir miktar bilezik ise Ömerli’de ormanlık alanda bulundu.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin daha önceden suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.