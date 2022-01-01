Kuzeninin ölümüne yol açtığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı, suçu maktule attı

Arnavutköy’de alkollü şekilde araç kullanırken yaptığı kazada kuzeninin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanık, savunmasında, “Aracı ölen Emin Gürsu sürüyordu, ben sağ ön koltukta oturuyordum” diyerek suçu ölen kuzenine attı. Duruşmada, maktulün babası sanıktan şikayetçi olmazken, annesi ve kazada yaralanan kardeşi sanıktan şikayetçi oldu.

Arnavutköy’de alkollü şekilde kullandığı otomobille kaza yaparak araçta bulunan kuzeni Emin Gürsu’nun ölümüne, diğer kuzeni Cengiz Gürsu’nun ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Emre Gürsu’nun 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Emre Gürsu, avukatı ve müşteki Cengiz Gürsu ile annesi Hatice Gürsu’nun avukatı Erdoğan Özgün hazır bulundu. Maktul ile kazada yaralanan müştekinin Ordu’da yaşayan babası ise ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

“Ben suçsuzum, aracı Emin kullanıyordu”

Duruşmada savunma yapan sanık Emre Gürsu, hakkındaki suçlamaları reddetti. Aracı ölen kuzeninin kullandığını öne süren Emre Gürsü, “Ben sağ ön koltukta oturuyordum, arkada da kuzenim Cengiz Gürsu vardı. Dışarı çıktık, geziyorduk, biraz alkol almıştık. Yassıören taraflarına gittik, Çilingir’in biraz ilerisinde kaza oldu. Hepimizi hastaneye kaldırmışlar, ben 3-4 gün yoğun bakımda kalmışım. Bu olaydan dolayı Cengiz ve ailesiyle küstük. Kendisi benim öz amcamın oğlu olur, altlı-üstlü oturuyoruz. Ben suçsuzum, aracı Emin kullanıyordu. Araç bana aitti ama benim ehliyetim olmadığı için ben kullanmıyordum. Ehliyetime daha önceden alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulmuştu. Bu nedenle ben kullanmıyordum. Direksiyonun başına, en başından beri maktul Emin geçmişti” dedi.

Maktulü şoför koltuğunda görmüş

Sanık Emre Gürsu savunmasının devamında, “Müşteki Cengiz Gürsu, kolluktaki ifadesinde önce aracı benim sürmediğimi söylemiş, daha sonra benim sürdüğümü söylemiştir. Ayrıca kaza yaptığımızı görerek ambulansı arayıp bilgi veren biri olmuş. Kazayı gören kişi, maktul Emin’in şoför koltuğunda olduğunu, benim de onun üstünde olduğumu gördüğünü söyledi. İfadesinin alınıp alınmadığını bilmiyorum” diye konuştu.

Maktulün babası şikayetçi olmadı

Duruşmada, suçtan zarar gören sıfatı bulunan maktulün babası Burhan Gürsu, olay sırasında Ordu’da ikamet ettiğini ve hiçbir bilgisinin bulunmadığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

“İfade baskı ile alınmıştır”

Duruşmada beyanda bulunan kazada yaralanan Cengiz Gürsu ile annesi Hatice Gürsu’nun avukatı Erdoğan Özgün ise “Müvekkilim Cengiz Gürsu ilk başta şikayetçi değilim dese de bu ifade baskı ile alınmıştır. Sanığın babası soruşturma aşamasına müdahil olmuş, onun etkisi ile evraklar düzenlenmiştir. Hem Hatice Gürsu hem de Cengiz Gürsu’nun avukatı olarak şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Eylül 2019’da gerçekleşen kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Gürsu’nun tek taraflı trafik kazası yapması sonucu Emin Gürsu’nun ölmesine, Cengiz Gürsu’nun ise yaralanmasına neden olduğu anlatıldı. Maktul Emin Gürsu ile müşteki Cengiz Gürsu’nun annesi Hatice Gürsu’nun beyanına yer verilen iddianamede, müştekinin olay günü bir kına gecesindeyken çocukları ile kayınbiraderinin oğlu şüpheli Emre Gürsu’nun bulundukları aracın kaza yaptığı haberini aldığını, kaza yapan aracın şüpheli Emre Gürsu’ya ait olduğunu ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği aktarıldı. Oğulları kaza yapan müşteki Hatice Gürsu’nun iddianamede yer alan ifadesinde, oğlu Cengiz Gürsu’nun kendilerine kaza sırasında aracı şüpheli Emre Gürsu’nun kullandığını söylediği, bu nedenle şüphelinin aracı vefat eden oğlunun kullandığı şeklindeki ifadesinin doğru olmadığı, kayınlarının ise oğlu Emin’in zaten öldüğünü bu nedenle şüpheli Emre Gürsu’nun ceza almaması şeklinde kendileriyle konuştuklarını söylediği aktarıldı.

Müşteki Cengiz Gürsu’nun beyanına yer verilen iddianamede, şüpheli Emre Gürsu’nun maktul ağabeyi ve şüpheliyle birlikte olay günü kuzeni olan şüphelinin kullandığı araçla gezmeye çıktıklarını, şüphelinin ehliyeti olmadığını ve aracı maktul ağabeyinin hiç kullanmadığını söylediği belirtildi. Müşteki Cengiz Gürsu’nun, aracı kullanan şüpheli Emre Gürsu’nun ceza almamak için ağabeyinin kullandığını söylediğinin belirtildiği iddianamede, kaza öncesi üçünün de alkol aldıklarını ancak kazanın sıcaklığında, tam olarak kendinde olmaması nedeniyle jandarmaya şikayetçi olmadığını söylediğini, aslında şüpheliden şikayetçi olduğunu belirttiği kaydedildi.

Olay yeri tespit tutanağının bulunduğu iddianamede, ters dönen araç içerisinde maktul Emin ile şüpheli Emre’nin ön yolcu ve şoför koltuğu arasında üst üste olduklarının tespit edildiği ancak aracı hangisinin kullandığının tespit edilemediği belirtildi. İddianamede, şüpheli Emre Gürsu’nun alkollü şekilde kullandığı araç ile kaza yaparak bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına yol açarak ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.