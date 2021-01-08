Kuzenlerin gasp oyununu polis bozdu

Pendik’te gayri menkul şirketinde çalışan Ümit A., 350 bin liralık çek bozdurarak iş yerine dönerken gasp edildiğini iddia etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerinden geçen bir aracın kamera görüntülerine ulaştı. Gasp edildiğini söyleyen Ümit A’nın parayı kuzenlerine verdiği ve kendisini darp ederek gasp süsü verdiğini tespit eden polis, gasp oyununu bozdu.
Edinilen bilgilere olay Çarşamba günü Pendik Çınardere Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Caddesi’nde yaşandı. Bir gayrimenkul şirketinde çalışan Ümit A. banka şubesine giderek 350 bin lira değerindeki çeki bozdurdu. Aracıyla dönerken önünün kesildiğini ve gaspa uğradığını ve paranın çalındığını söyleyen Ümit A., polisi aradı.
Gasp Büro Amirliği dedektifleri, Ümit A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda gasp oyununu itiraf eden Ümit A. bu işi kuzenleri ile birlikte yaptıklarını söyledi.
Polis Ümit A’nın kuzeni olan Şener A.’yı Kartal’da bir evde gözaltına aldı. Evinde yapılan aramalarda 350 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen para sahibine teslim edilecek. Diğer şüpheli Murat A. ise olaydaki bahsi geçen araçla birlikte Sakarya Karasu’da gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kuzen ev hapsi aldı.