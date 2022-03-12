banner4556

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.

banner4664

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.
banner4584
banner4336

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TFF’den, Başakşehir’e cevap
TFF’den, Başakşehir’e cevap
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666