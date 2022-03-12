Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.