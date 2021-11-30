Kuzey Marmara Otoyolu’nda buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde sürücünün kontrolünden çıkan buğday yüklü bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu’ndan Ankara istikametinde seyir halinde olan Dalip Y.’nin kontrolündeki 59 LD 333 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tır şoförü Dalip Y. ve yanında bulunan Tayfun K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araçtaki buğdaylar yola saçılırken, kepçe yardımıyla yoldaki buğdaylar başka kamyona yüklendi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki trafik tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.