Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca tünelleri mevki’inde, bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsüne yardım etmek için emniyet şeridinde duran kamyonete ise başka bir araç çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne-İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DLT 753 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza yapan sürücüye yardım etmek için emniyet şeridinde duran 34 GJ 5081 plakalı Silivri Belediyesine ait kamyona, seyir halindeki 34 UKA 22 plakalı araç arkadan çarptı. Kamyona çarpan aracın motoru, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak 20 metre öteye uçarken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne-İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 12:12