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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi

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Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi
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Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.

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Sarıyer beyaza büründü
Sarıyer beyaza büründü
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