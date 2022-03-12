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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi

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Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi
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Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı...
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı...
  1. ASAYİŞ

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