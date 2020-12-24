Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

Beykoz’da Kuzey Marmara Otoyolu’nun Hüseyinli kavşağı mevkiinde, tıra arkadan çarpması sonucu kamyonda bulunan 1 kişi yaralandı.
Kazaya karışan kamyon sürüsü Ahmet Sarı, "Sabah saatlerinde işe giderken yolda olan kamyonun ışıklarını fark etmeyerek arkadan çarptık. Araçta bulunan bir arkadaşım yaralandı. Acil servis edipleri müdahale ediyor, çok şükür hayati tehlikesi yoktur” diye konuştu.
Kazaya karışan Tır sürücüsü Halil Avcı, "Oto yolda seyir halindeyken arkadan kamyon çarptı ne olduğunu anlayamadım. Jandarma ekipleri rapor tutuyor” diye konuştu.Öte yandan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.