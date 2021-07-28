Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon yolcu otobüsüne çarptı:1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyon şoförü önünde seyir halinde olan yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada otobüste kimsenin olmaması can kaybının olmasını engelledi.
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yaralanan kamyon sürücüsünün yaralandığını tespit etti. Yaralı kamyon sürücüsü ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasarın olduğu görüldü. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 08:34