Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kargo kamyonu yanarak kullanılamaz hale geldi

Kuzey Marmara Otoyolu (KCO)-İkitelli istikametinde seyreden kargo kamyonu bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kamyon kısa süre içinde söndürüldü.
Kamyondan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü trafiği riski atmamak için kamyonu sağ şeride çekti. Kamyon sürücüsü durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında kamyon ve içindeki malzemelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangınını çıkış sebebi araştırılıyor.Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 08:43