Kuzey Marmara Otoyolu’nda tekstil ürünleri yüklü tır alev aldı

Kuzey Marmara Otoyolu’da tekstil ürünlerinin yüklü olduğu tır alev alev yandı. Motor kısmından çıktığı tahmin edilen yangında Tır sürücüsü alevleri erken görmesi hayatını kurtardı. Otoyolun ortasında yanan tır trafiğin durmasına neden oldu.
Yangın sebebiyle duran otoyolda kilometrelerce trafik kuyruğu oluşurken itfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürmesi üzerine trafik tek şerit üzerinden kontrollü bir şekilde açıldı.
TIR sürücüsü Furkan Kural, “ Yalova’ya gemiye gidiyordum yolda birden motor kısmında alevler çıkmaya başladı. Aşağıya indim frenleri çektim emniyete aldım etraftaki arkadaşlar yangın tüpü getirdi söndürmeye çalıştık. Bir anda alev aldı zor kurtardım kendimi.” dedi.