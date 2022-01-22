Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki tünelde kaza: 1 ağır yaralı

Çatalca’da Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki tünelde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Tüneli’nde meydana geldi. İstanbul istikametinden Edirne istikametine doğru ilerleyen 16 LVM 83 plakalı tırın sürücüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı şeritte ilerleyen 41 VA 465 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 16 LVM 83 plakalı tırın sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazadan dolayı tünel bir süre trafiğe kapatıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 13:14