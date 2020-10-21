‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya müebbet hapis

Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan milli kick boksçu Berke Şahin ve arkadaşı, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy’de 8 Eylül 2019 tarihinde bir mekandan çıktıkları sırada kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin ve 2 arkadaşının yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya’nın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, hayatını kaybeden Ömer Özdemir’in babası Hüseyin Özdemir ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Benim hala yüreğim yanıyor”

Duruşmada söz alan baba Hüseyin Özdemir, “Orada benim evladım değil sizin evladınız da olabilirdi. Benim yüreğim hala yanıyor. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi. Bunun üzerine Özdemir ailesinin avukatı söz alarak, “Her bir sanık yönünden ağır bir cezalandırma kararı verilmesini ve haklarında herhangi bir yasal takdiri indirim uygulanmamasını talep ederiz” diye konuştu.

Esas hakkında beyanı sorulan sanık Berke Şahin’in avukatı, “Müvekkil öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Haksız tahrik altında hareket etmiştir. Evden çıkarken de ‘bugün ben birini öldüreyim’ düşüncesiyle çıkmamıştır. 18 yaşına kadar karakolun önünden bile geçmemiştir. Kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için gidip çıkışta kız arkadaşına laf atıldığı için bir anlık sinirle olay gerçekleşmiştir” dedi. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

“Psikolojim alt üst oldu”

Son sözü sorulan tutuklu sanık Berke Şahin, “Çok pişmanım, üzgünüm. Psikolojim alt üst oldu. Son karar sizindir. Affınıza sığınıyorum” dedi. Sanık Tevfik Karakaya ise, “Evimin önünde gelişen ve istemeden karıştığım olaydan dolayı üzgünüm. Benim amacım bu olaya engel olmaktı” diye konuştu.

Milli kick boksçu ve arkadaşına müebbet hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Berke Şahin ve Tevfik Karakaya’yı maktul Ömer Özdemir’e yönelik eylemlerinden dolayı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların olay sonrası kaçması ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Berke Şahin’i motosikletine alarak maktulü takip ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Okan Canyurt hakkında ise kasten öldürme suçuna yardımdan 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, milli kick boksçu Berke Şahin’in 8 Eylül 2019 tarihinde kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir mekanda çıktıkları sırada, Ömer Özdemir ve arkadaşının Şahin’in kız arkadaşına laf attıkları anlatıldı. Berke Şahin’in bir süre sonra maktul Ömer Özdemir’in yanına gelerek yumruklar savurmaya başladığı, maktulün aldığı darbeler üzerine olay yerinden kaçtığı, Berke Şahinin arkadaşı Okan Canyurt’un motosikletiyle kaçan Ömer Özdemir’i takip ettiği ve güvenlik kulübesine sığınmaya çalışan Özdemir’i yakalayarak bıçakladığı belirtildi. Olay yerine gelen arkadaşı Tevfik Karakaya’nın da yerde yatan Ömer Özdemir’e tekme ve yumrukla vurduktan sonra, geldikleri motosiklet ile olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı. Maktulün aldığı bıçak darbeleri, tekme ve yumrukların etkisiyle fenalaştığı, hastaneye kaldırılan maktulün hayatını kaybettiği kaydedildi.

İddianamede, Berke Şahin ve Tevfik Karakaya’nın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Okan Canyurt’un ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.