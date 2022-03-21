Larissa uyuşturucuyu böyle buldu: 1 kilogram metamfetamin bulundu

Tekirdağ’da şüphe üzerine durdurulan araçta 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Baykallar Işıklı Kavşakta hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan bir araç ve araçta bulunan 1 şahsın üzerinde arama yapıldı. Uyuşturucu arama köpeğiyle araçta yapılan aramalarda, 1 kilo 12 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ve 10 bin TL para ele geçirildi. Uyuşturucu arama köpeği larrisa’nın polis ekiplerinin eşliğinde araçta gizlenmiş uyuşturucuyu bulduğu anlar, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan H.S. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılarak, şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.