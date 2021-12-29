Lastikçi dükkanında yangın çıktı, işyeri alev alev yandı

Küçükçekmece’de lastikçi dükkanının depo kısmında çıkan yangında işyeri alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, çevredeki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.00’de Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Dereboyu Caddesi’ndeki lastikçi dükkanının deposunda çıktı. İddiaya göre, lastikçi olarak kullanılan dükkanın depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Depodaki lastiklerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyürken, mahallede büyük panik yaşandı. Sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla çevrede bulunan binalara sirayet etmeden, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralı ve veya can kaybı bulunmazken dükkan kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

“Tırı 3 dakika ile kurtardık”

Yangının ilk çıktığı dakikalarda, işyerinin önünde park halinde duran tırın lastikleri de tutuştu. İşyeri sahibi İlyas Kaplan ve tırın sahibi İbrahim Böcek, dükkana geri geldiği sırada hemen tırdaki yangını söndürmesi, aracın da alevlere teslim olmasının önüne geçti. Yangın esnasında aracı dükkanın önünde duran İbrahim Böcek, “Sıfır lastik almaya gittik. 500 metre kalmıştı. Arkadaşım aradı beni. Dedi ki; abi tır yanıyor. Arabadan indik koşa koşa geldik. Arabayı 3 dakika ile kurtardık yani. Bazı yanan yerler var ama o kadar önemli değil” dedi.

“Ben yoktum lastik almaya geldim”

Yanan dükkanın sahibi İlyas Kaplan, “Ben burada yoktum lastik almaya geldim. Müşterinin aracı dükkanın önündeydi. Yaklaşık bir saat sonra döndüm. Dükkana yaklaştığım sırada komşularım aradı dükkan yanıyor dediler. Bende geldiğimde dükkan yanmıştı. Dükkanın sahibi benim” dedi.