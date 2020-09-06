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Levent’te yangında mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı

LEVENT’TE BİR BİNANIN BODRUM KATINDA BULUNAN ELEKTRİK PANOSUNDA YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE BİNANIN İÇİNİ KAPLAYAN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR İTFAİYENİN MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDI. OLAY, SABAH SAATLERİNDE LEVENT KONAKLAR MAHALLESİ ŞEBBOY SOKAK’TA BULUNAN BİR SİTEDE MEYDANA GELDİ. ALINAN BİLGİYE GÖRE, BİNANIN BODRUM KATINDA BULUNAN ELEKTRİK PANOSUNDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE YANGIN ÇIKTI. YANGINDAN YÜKSELEN DUMANLAR APARTMAN VE ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN ÜST KATLARA ULAŞTI. YOĞUN DUMAN NEDENİYLE ÜST KATLARDA BULUNAN BİNA SAKİNLERİ EVLERİNDE MAHSUR KALDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ BİNANIN BODRUM KATINDA ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRDÜ. EVLERİNİN BALKONUNDA YARDIM BEKLEYEN VATANDAŞLAR İSE İTFAİYENİN MERDİVEN ARACIYLA TAHLİYE EDİLDİ. DUMANDAN ETKİLENEN YAŞLI VATANDAŞLAR DA TEDBİR AMAÇLI OLAY YERİNE ÇAĞRILAN AMBULANSLARA BİNDİRİLEREK HASTANEYE KALDIRILDI. KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI. ‘’YANIYOR, YARDIM EDİN BAĞRIŞMALARIYLA UYANDIM’’ YANGININ ÇIKTIĞI ESNADA SİTE İÇERİSİNDE OLDUĞUNU İFADE EDEN ZEYNEP VANLI, ‘’BEN SAAT 06:55 SIRALARINDA ‘YANIYOR, YARDIM EDİN’ BAĞRIŞMALARIYLA UYANDIM. BUNUN ÜZERİNE BEŞ DAKİKA İÇERİSİNDE İTFAİYE SESLERİ GELMEYE BAŞLADI, HIZLICA YETİŞTİLER. ŞUANDA 6 İTFAİYE MÜDAHALE EDİYOR. TAM OLARAK NEDENİNİ BİLMEMEKLE BİRLİKTE DEPODA OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ. MAHSUR KALANLAR OLDU, ONLARI İTFAİYENİN MERDİVENİYLE ALDILAR, YAŞLI AİLELER VARDI. AMBULANSTA HEMEN YETİŞTİ, FENALAŞANLARA MÜDAHALE EDİLDİ’’ DİYE KONUŞTU. YANGININ TAMAMEN SÖNDÜRÜLMESİYLE İTFAİYE EKİPLERİ BİNADA SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Levent’te yangında mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı

Levent’te bir binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Kısa sürede binanın içini kaplayan duman nedeniyle mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Levent Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar apartman ve asansör boşluğundan üst katlara ulaştı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulunan bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın bodrum katında çıkan yangını söndürdü. Evlerinin balkonunda yardım bekleyen vatandaşlar ise itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen yaşlı vatandaşlar da tedbir amaçlı olay yerine çağrılan ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

‘’Yanıyor, yardım edin bağrışmalarıyla uyandım’’

Yangının çıktığı esnada site içerisinde olduğunu ifade eden Zeynep Vanlı,

‘’Ben saat 06:55 sıralarında ‘yanıyor, yardım edin’ bağrışmalarıyla uyandım. Bunun üzerine beş dakika içerisinde itfaiye sesleri gelmeye başladı, hızlıca yetiştiler. Şuanda 6 itfaiye müdahale ediyor. Tam olarak nedenini bilmemekle birlikte depoda olduğunu tahmin ediyoruz. Mahsur kalanlar oldu, onları itfaiyenin merdiveniyle aldılar, yaşlı aileler vardı. Ambulansta hemen yetişti, fenalaşanlara müdahale edildi’’ diye konuştu.

Yangının tamamen söndürülmesiyle itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması başlattı.

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