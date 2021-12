Liseden köpek saldırısına dair açıklama

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir lisenin bahçesine dalan pitbull cinsi köpek, 5 öğrenciyi ısırarak yaraladı. Olayın ardından açıklama yapan Okul Aile Birliği Başkanı Osman Çelik, öğrencilerin köpeği kışkırttığını, köpeğin bu yüzden saldırganlaştığını söyledi.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul saatinde lisenin bahçesine beslenmesi yasak olan başıboş bir pitbull girdi. Bunun üzerine öğrenciler büyük panik yaşadı. Korkuyla etrafa koşuşan öğrencileri kovalayarak yakaladığını ısıran pitbull, M.O., P.A., T.A.,S.S. ve A.S. isimli 5 öğrenciyi yaraladı. Olayın ardından yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ve Darıca Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı öğrenciler, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, köpeği yakalayarak barınağa götürdü. Öte yandan köpeğin bir kızı kovalayıp ısırdığı anlar ve diğer öğrencilerin panikle kaçıştığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

"Hayvan bahçeye gelince öğrencilerimiz biraz da onu kışkırttılar”

Okul Aile Birliği Başkanı Osman Çelik, yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Çelik, “Dün okulumuzda bir köpek saldırısı meydana geldi. Saldırıda 5 öğrencimizde hafif bir yaralanma var. Aşırı bir yaralanma yok Allah’a şükür. 1-2 öğrencimize dikiş atıldı. Onların da sağlık durumları yerinde aileleriyle devamlı haberleşiyoruz. Şuan öğrencilerimizin durumu iyi. Müdürümüz dün bu olaydan sonra hastanedir, emniyettir, ifadeler için kendisi çok koşuşturdu. Müdürümüz öğrencilerimize çok destek oldu sağ olsun. Pitbull okula büyük ihtimal ya yan taraftan girdi ya da duvardan atladı. Okulun bahçesinde o an bir kargaşa oldu. Öğrencilerimiz dışarıdaydı. Hayvan bahçeye gelince öğrencilerimiz biraz da onu kışkırttılar. Hayvanın üzerine su attılar, etrafına toplandılar. Orada idarecilerimiz öğrencilerimizi, ‘Çocuklar dağılın, sınıflarınıza gidin’ diye uyardı. Öğrencilerimiz de dinlemediler. Köpeği sevmeye, onunla oynamaya başladılar. Bir öğrencimiz kemerini çıkarıp hayvanın boğazını sıkmış tutup dışarıya atmak için. O an köpek can havliyle 5 öğrencimize saldırmış” dedi.

“Hocamız o sopayla köpeğe müdahale etmeye çalıştı”

Olay anında bir öğretmenin elinde beysbol sopasıyla öğrencilere vurmaya çalıştığının asılsız olduğunu aktaran Çelik, “Hocamız o sopayla köpeğe müdahale etmeye çalıştı. Köpeği öğrencilerden uzaklaştırmak, defetmek ve kovalamak amacıyla yapmıştır. Kati suretle hiçbir öğrencimize bir teması yoktur. Olay anından itibaren belediyemize, zabıta ekiplerine, ambulansa, polise anında haber verilmiştir. Zaten köpeği yakalayıp hayvan barınağına götürdüler” diye konuştu.

“Bütün gece ağrıdan uyumadı”

Torununun köpek saldırısına uğradığını öğrendikten sonra soluğu hastanede aldıklarını söyleyen Saime Kaya ise “Dün nasıl girdiyse okul bahçesine köpek girmiş, o en tehlikeli köpekten. Bu görevli neredeydi? Okul bahçesine köpek nasıl girebiliyor? Çocuklarımızı buraya teslim edemeyeceksek nereye teslim edeceğiz? Bir telefon geldi öğretmenden, ‘Çocukları köpek ısırdı, hastanedeyiz’ diye. Önce hastaneye gittik, sonra karakola gittik, ifade verdik. Yaralanmış çocuk, karnından ısırmış. Bunun bağırsakları dışarıya dökülseydi ne yapacaktık? Diğer çocukları da ısırmış. Hocalar toplanmışlar köpeği kovalıyorlar, çocuklar orada. Çocukları bir içeriye alın ondan sonra köpeği mi kovalayacaksınız, polis mi çağıracaksınız, köpeği mi yakalatacaksınız, ne yapacaksanız ondan sonra yapın. Hocalar bahçeye çıkınca torunum da çıkmış. Orada dururken köpek öbür çocuklara saldırırken dönmüş ona da saldırmış. Korkmuş. Bütün gece ağrıdan uyumadı. Ağrı kesici verdik, pansuman yaptık. Şimdi yine hastaneye geldik” şeklinde konuştu.

“O korkuyla çöpün üzerine çıktım”

Okuldan çıkıp eve giderken aynı köpeğin kendisine de saldırdığını söyleyen Selahaddin Demir isimli öğrenci de, “Dün bir pitbull okula girdi. 5-6 arkadaşımız yaralanmış. Ben okuldan çıktım eve gidiyordum, aynı köpek önüme çıktı. O korkuyla çöpün üzerine çıktım. Zıpladı, montumu yırttı. Okula geldiğimde 5-6 kişi yaralanmıştı. Bazılarının karnında, bazılarının yüzünde yarıklar vardı. Dikiş attılar. Köpeği de belediye gelip aldı. Çok korktum, girdi okula herkesi kovaladı. Bir kızın kolunu ısırmış” ifadelerini kullandı.

“Herkes bir yere kaçıştı”

Köpeğin saldırısı sırasında arkadaşlarının büyük korku yaşadığını anlatan Muhammet Yusuf Gören isimli öğrenci ise “Dün duvardan pitbull girdi. İlk önce bir tane kıza saldırdı. Sonra da 3 erkek çocuğunu yaraladı. Köpeği dışarıya attılar, belediyeden geldiler, alıp götürdüler. Ben korkmadım ama millet korktu, herkes bir yere kaçıştı” ifadelerine yer verdi.

“Köpeğin kafasına tahtayla vurmuşlar”

Köpeğin bir çocuğun da sırtını ısırdığını söyleyen Muhammet Yüksel isimli öğrenci de “Köpeğin kafasına tahtayla vurmuşlar. Köpek de sinirlenip öğrencilere saldırdı. Bir tane kızın yüzünü parçalamış. Hastaneye götürdüler. Bir çocuğun sırtını, parmağını ısırmış. Çok korktuk. Kaçtık, yapacak bir şey yok. Köpeğin üzerine gidemeyiz” dedi.