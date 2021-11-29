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Lodos içki şişelerini yola böyle devirdi

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Bursa’da şiddetli lodos sebebiyle içki taşıyan kamyondaki kasalar yola devrildi. Karayolu içki şişeleriyle dolarken sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Lodos içki şişelerini yola böyle devirdi
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Bursa’da şiddetli lodos sebebiyle içki taşıyan kamyondaki kasalar yola devrildi. Karayolu içki şişeleriyle dolarken sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, dün geceden bu yana kent genelinde devam eden şiddetli lodos ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Ankara yolu üzerinde Yüksek İhsitas Kavşağı yakınlarında tekel bayilere alkol getiren kamyon sürücüsü yük indirmek için yol kenarına park etti. Şiddetli esen rüzgar sebebiyle kamyonun arka kısmında yüklü bir kaç kasa devrilince içki şişeleri yola saçıldı. Sürücüler yola saçılan şişeler sebebiyle zor anlar yaşarken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Tırın lodos nedeniyle devrilme anı kamerada
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