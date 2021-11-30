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Lodosta trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı

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İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00’e kadar yasaklanmasına rağmen trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı. Beşiktaş Dolmabahçe yapılan denetimlerde trafiğe çıkan 7 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken, araçlar da bağlandı.

Lodosta trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı
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İstanbul’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00’e kadar yasaklanmasına rağmen trafiğe çıkan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı. Beşiktaş Dolmabahçe yapılan denetimlerde trafiğe çıkan 7 motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken, araçlar da bağlandı.

İstanbul’da etkisi altına alan fırtına nedeniyle başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçların dün saat 23.00’den bugün saat 18.00’e kadar trafiğe çıkmaları yasaklanmıştı. Bunun üzerine İstanbul’un pek çok noktasında denetimler başlatıldı. Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı’nda yapılan denetimlerde sivil trafik ekipleri 7 motosikleti durdurdu. Yasak olmasına rağmen trafiğe çıkan sürücüle hakkında cezai işlem uygulanırken motosikletler bağlandı.

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