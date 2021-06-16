Lodosun kıyıya sürüklediği müsilaj, drone ile havadan görüntülendi

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İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve lodos Marmara denizinde müsilajı kıyıya sürükledi. Müsilajın kıyıya vurmasıyla birlikte sahilde yoğun tabakalar oluştu. Oluşan yoğun tabaka drone ile havadan görüntülendi.

Lodosun kıyıya sürüklediği müsilaj, drone ile havadan görüntülendi
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İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve lodos Marmara denizinde müsilajı kıyıya sürükledi. Müsilajın kıyıya vurmasıyla birlikte sahilde yoğun tabakalar oluştu. Oluşan yoğun tabaka drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağış ve lodos Marmara Denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi. Etkili lodos sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına yol açtı. Lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj sahil boyunca yayıldı. Şiddetli dalgalar ile kıyıya yayılan müsilaj, havadan böyle görüntülendi.
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