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LPG’li araç alev aldı, korku dolu dakikalar kameralara yansıdı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde LPG’li bir otomobil alev aldı. Korku dolu dakikalar kameralara yansıdı.

LPG’li araç alev aldı, korku dolu dakikalar kameralara yansıdı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde LPG’li bir otomobil alev aldı. Korku dolu dakikalar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Akçay Mahallesi ışıklı kavşakta H.K. yönetimindeki 17 DD 500 plakalı LPG’li otomobilden bir anda dumanlar çakmaya başladı. Kısa sürede aracın motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Yangına ilk olarak otomobil içinde bulunanlar müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra bölgede bulunan bir bankanın güvenlik görevlileri yangına müdahale etti. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Daha sonra Edremit İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın anında yaşanan korku dolu dakikalar ise kameralara yansıdı.

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