Lüks araçla far hırsızlığı kamerada

Esenler’de lüks araçla park halinde bulunan otomobilin yanına gelen şüpheliler, farlarını çalıp kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibi Mehmet Ali Uzunkaya üzgün olduğunu belirterek, “Farları alıp tamponu dağıtmışlar. Aracımda büyük maddi hasar oluştu. Mağdurum çok üzgünüm" dedi.
"Farları alıp tamponu dağıtmışlar"Araç sahibi Mehmet Ali Uzunkaya çok üzgün olduğunu belirterek, “Devriye atan polis arkadaşlar haber verdi. Farları alıp tamponu dağıtmışlar. Aracımda büyük maddi hasar oluştu. Mağdurum çok üzgünüm. Bunu yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.