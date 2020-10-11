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Lüks araçlardan direksiyon ve sunroof çalan şahıslar yakalandı

LÜKS ARAÇLARDAN DİREKSİYON VE SUNROOF ÇALAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Lüks araçlardan direksiyon ve sunroof çalan şahıslar yakalandı

Kadıköy’de lüks otomobillerin camlarını kırarak oto teybi, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran, klima takımı, sunroof gibi aksesuarlar çalan şahıslar polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Kadıköy’de lüks araçların camlarının kırılarak içerisinden oto teybi, direksiyon simidi, navigasyon, hayalet ekran, klima takımı, sunroof gibi aksesuarların çalınması gibi yaşanan 16 hırsızlık olayının ardından polis ekipleri harekete geçti. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde hırsızlıkları Süleyman Ç, Eren Y. ve Durmuş T. isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi. Süleyman Ç. ve Eren Y.’nin daha önce işledikleri farklı suçlardan dolayı yakalanarak tutuklandı belirlendi. Durmuş T. de yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, otodan hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şahısların lüks araçların camlarını kırarak araç aksesuarları çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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