Lüks ayakkabı mağazasında şok eden olay

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Sarıyer’de lüks bir AVM’de yer alan ayakkabı mağazasında yaşanan hırsızlık kameralara yansıdı. Deneme bahanesiyle 8 bin TL’lik ayakkabıyı giren zanlı, eski ayakkabısını bırakarak mağazadan ayrıldı. Zanlı Sarıyer polisinin çalışmasıyla yakalandı.

Lüks ayakkabı mağazasında şok eden olay
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Sarıyer’de lüks bir AVM’de yer alan ayakkabı mağazasında yaşanan hırsızlık kameralara yansıdı. Deneme bahanesiyle 8 bin TL’lik ayakkabıyı giren zanlı, eski ayakkabısını bırakarak mağazadan ayrıldı. Zanlı Sarıyer polisinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay 3 Haziran’da, Sarıyer İstinye’deki lüks AVM’de yaşandı. Ayakkabı mağazasına gelen 14 yaşındaki E.S., deneme bahanesiyle 8 bin TL’lik ayakkabıyı giydi. Görevlilerin bir anlık dalgınlığından yararlanan E.S., eski ayakkabısını bırakarak mağazadan yürüyerek çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir süre sonra hırsızlığı fark eden mağaza görevlileri polise haber verdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının AVM’den çıktıktan sonra taksiye bindiğini belirleyen ekipler, söz konusu taksiyi Şişli’de durdurdu.

Gözaltına alınan E.S.’nin üst aramasında AVM’de bulunan başka bir mağazadan çaldığı parfüm de bulundu. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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