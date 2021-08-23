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Lüks ciple hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bakırköy’de sokak içerisinde ilerleyen lüks ciple hafif ticari araç çarpıştı. Kontrolden çıkan iki araç park halindeki araçlara çarparak dururken, kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Lüks ciple hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Bakırköy’de sokak içerisinde ilerleyen lüks ciple hafif ticari araç çarpıştı. Kontrolden çıkan iki araç park halindeki araçlara çarparak dururken, kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi İncirli Yolu Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araçla lüks cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar park halindeki iki otomobile çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yerde oturarak yardım bekleyen yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde yapılan işlemlerin ardından araçların kaldırılmasıyla sokak içerisinde trafik normale döndü. Öte yandan, park halinde bir aracın olması ise kontrolden çıkan araçların yol kenarındaki bir iş yerine girmesini engelledi.

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