Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda aşırı hız yapan otomobil seyir halindeki tırın dorsesine çarptı. Tırın dorsesine çarpan otomobil süratli olması nedeniyle dorsenin altına sıkıştı. Dorsenin altında sıkışan otomobil 40 Metre sürüklendi. Otomobil içerisinden şoför ağır yaralı bir şekilde çıkarılıp sağlık ekiplerine sevk edilirken yolcu koltuğunda oturan kadın otomobil içerisinde sıkıştı. Sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, saat 04:15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sancaktepe, Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Otoyolda Serkan Hançer’in kullandığı 34 DGS 631 plakalı Audi marka lüks otomobil Şahin Daşdan’ın kullandığı 21 ACF 318 dorse plakalı DAF marka tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan otomobil dorsenin altında 40 metre sürüklendi. Tır şoförü kazayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma otoyol devriye ekipleri sevk edildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı Otoyol Devriye Ekipleri yeni bir kazanın yaşanmaması için otoyolda güvenlik önlemleri aldı. Dorsenin altına sıkışan otomobil hurdaya dönerken şoför koltuğunda oturan Serkan Hançer ağır yaralı bir şekilde otomobil içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Otomobilin sağ tarafının tırın dorsesinin altına sıkışması nedeniyle yolcu koltuğunda oturan kadın otomobil içerisinde sıkıştı. Sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Tırın dorsesi altına sıkışan otomobil içersinde bulunan 2 kişi ağır olarak çıkarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yapılan müdahalelerin ardından yaralılar Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan tır şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinden

trafik 2 şeritte kontrollü bir şekilde sağlanırken kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici vasıtası ile götürüldü. Kazanın gerçekleştiği yer otoyol ekipleri tarafından temizlendikten sonra otoyolda trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

“Çok hızlı bir şekilde arkadan çarptı”

Otomobilin vurduğu tırın şoförü Şahin Daşdan, “Biz ortalama 70 kilometre hızla şeridimizde seyrederken çok hızlı bir şekilde arkadan çarptı. Araçları daha fazla hasar almasın diye aniden frene basmadım, tırı bir 30 metre, 20 metre kadar yavaşlattım ondan sonra durdum. Hemen 112’yi polisi, ambulansı, itfaiyeyi aradım. Tırdan inerek kendim de ilgilendim. İkisi de yaşıyor birisinin durumu normal, diğeri biraz ağır hasar almıştı. Çünkü son anda sola doğru çıkış yaptı. Kendini kurtardı sağdaki. kaldı.” dedi.

“Dorse havaya kalktı”

Kaza yapan araçların arkasından gelen ve kazayı gören Hasan Kaba, ”Arkadan geliyordum, arkadaş normal 70-80 kilometre hızında ilerlerken otomobil çok süratliydi. 50 metre ileride durduğunu hissetti ama durmadı ikisi de ölmesin diye 150, 200 metre ileride durdu. İçinden de sağ olarak çıktılar. Dorse havaya kalktı ama durmadı, dursa zaten ikisi de daha da girecekti içine. Lastikleri falan gümletirdi.“ dedi.