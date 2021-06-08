Lüks rezidansın otoparkında korkutan yangın

Esenyurt’ta 14 katlı bir rezidansın otopark kısmında bulunan bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, rezidansta bulunan vatandaşlar evlerini terk etti. Dumandan etkilenen üç kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Park halinde bulunan araçta henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Dumanların çıktığını gören görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi. Başka araçlara sirayet etmemesi için sitede bulunan vatandaşlar alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Rezidansta kısa süreli bir panik yaşanırken, bazı vatandaşlar evleri boşaltarak aşağıya indiler.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.