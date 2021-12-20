banner4556

Lüleburgaz’da kaza: 1’i ağır, 2 yaralı

banner4336

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz Beldesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Lüleburgaz’da kaza: 1’i ağır, 2 yaralı
banner3909

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz Beldesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Evrensekiz beldesi Gündoğdu Mahallesi’nde tekstil önünde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi istikametinden Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi yönüne doğru hareket halindeki M.V. yönetimindeki 41 AP 712 plakalı ticari araç, bir anlık dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde yoldan çıktı. Takla atan araçta bulunan sürücü M.V. ve yanındaki C.M. yaralandı.

banner4575

Olay yerine gelen ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan C.M.’nin durumunun ağır olduğu, sürücü M.V.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Marmara Belediyeler Birliği’nden, Yerel Yönetimlerde...
Marmara Belediyeler Birliği’nden, Yerel Yönetimlerde...
  1. İstanbul

banner4558

banner3841

banner4390

banner4321