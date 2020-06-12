Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmezler’i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmezler’i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmezler’i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
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