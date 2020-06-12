Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmezler’i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmezler’i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmezler’i ağır yaralayan zanlı Emrah D. nöbetçi savcılık tarafından ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
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