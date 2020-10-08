Maçka Parkı’nda sağlık çalışanına saldıran sanık hakim karşısında

Şişli Maçka Parkı’nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran Sanık Emrah Danışman hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, “Çok üzgünüm ve pişmanım. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum" dedi.
Şişli Maçka Demokrasi Parkı’nda 11 Haziran’da meydana gelen olayda, iki kadın meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, sanık Emrah Danışman ile laf atma meselesi nedeniyle tartışmıştı. Elindeki şişeyi kıran şüpheli Danışman, Dönmezler’in boğazını kesmişti. Olayın ardından kaçan sanık Danışman, polis ekiplerince yakalanmıştı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Danışma hakim karşısına çıktı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Ortaokul mezunu olduğunu söyleyen sanık Danışman, ayakkabıcılık yaptığını ve aylık gelirinin 6-7 bin olduğunu kaydetti.
“Öldürme niyetim yoktu”
Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, yaralanmanın hayati tehlike oluşturup oluşturmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve yaralanmanın ölüme sebebiyet verip vermeyeceğine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.