Maçka Parkı’nda sağlık çalışanına saldıran sanık yeniden tutuklandı

Şişli Maçka Parkı’nda 11 Haziran 2020’de meydana gelen olayda, psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler’in kırık şişeyle boğazını kesen tutuklu sanık Emrah Danışman, yargılandığı davada 16 Haziran tarihinde tahliye edilmişti. Savcılık, tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye edilen Danışman’ın tahliyesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Danışman’ın tutuklanmasına hükmetti. Tahliye edildikten sonra yeniden gözaltına alınan Danışman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, Danışman’ın avukatı sanığın yeniden tutuklanmasına itiraz etti.