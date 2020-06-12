Maçka Parkı’nda dün akşam özel bir hastanede psikiyatri asistanı olan Süleyman Dönmezler, bir kişinin saldırısı sonucu yaralandı. Olayın ardından bugün polis ekipleri parktaki güvenlik önlemleri artırdı. Ekiplerin sık sık devriye gezerek kimlik kontrolü yaptıkları gözlendi.
Maçka Parkı’nda yaşanan dehşetin ardından güvenlik önlemleri arttırıldı
PSİKİYATRİ ASİSTANI SÜLEYMAN DÖNMEZLER’İN DÜN AKŞAM MAÇKA PARKI’NDA BİR KİŞİNİN CAM ŞİŞESİ İLE SALDIRISI SONUCU YARALANMASININ ARDINDAN POLİS EKİPLERİ BUGÜN PARKTA GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTTIRDI. EKİPLERİN SIK SIK DEVRİYE GEZEREK KİMLİK KONTROLÜ YAPTIKLARI GÖZLENDİ.
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