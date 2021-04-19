Maganda kurşunu az kalsın can alıyordu

Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın çatısından giren maganda kurşunu o sırada temizlik yapan abi kardeşi neredeyse canından ediyordu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
"Ölüyorduk burada"Olay anını anlatan Olcay Altınışık, “Saat 15.30-16.00 arası çatıya çıktık. Sokağa çıkma yasağı olduğu için burada kuşlarımızla zaman geçiriyoruz. Kuşlarımızın temizlik işi vardı. Temizlik yapalım dedik. Burada temizlik yaparken bir ses geldi. Ben ‘ ampul patladı herhalde’ dedim. Kardeşim bana baktı, ben ona baktım. Meğer burada sac var, sac delinmiş. Ondan sonra ben çatıya çıktım. ‘Herhalde bize silah attılar’ dedim. Çatıda kimse yoktu. Hemen buraya geldim. Etrafa baktım, duvarın dibinde mermi buldum. Yorgun mermiymiş bu. Ölüyorduk burada. Canımızı zor kurtardık. Kardeşim vardı burada. Ben temizlik yapıyordum, o sonradan geldi” ifadelerini kullandı.