Mahalle arasındaki künk fabrikası vatandaşı isyan ettirdi, evler arabalar toz bulutu ile kaplandı

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde bulunan künk fabrikası mahalleliyi isyan ettirdi. İddiaya göre künk fabrikasından yükselen tozlar mahallede bulunan binaları ve arabaları beyaza bürüdü. Vatandaşlar apartmanlarını ve sokağı hortumla yıkadı. Beyaza bürünen mahalle drone ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde sokak arasında bulunan bir künk fabrikasından yükselen tozlar iddiaya göre mahalleye yayıldı. Mahallede yayılan toz bulutları arabaları ve apartmanları beyaza bürüdü. Evlerin içi tozla doldu astım ve bronşit hastası olanlar sokağa çıkamaz hale geldi. Mahalleli çareyi sokağı yolu ve apartmanları hortumla yıkamakta buldu. Beyaza bürünen mahalle ve künk fabrikası drone ile havadan görüntülendi.

Ne çocuklar dışarı çıkabiliyor, ne cam çerçeve açılıyor

Mahallede yaşayan Sibel Kalyancı, “Ben iki senedir burada yaşıyorum ama fabrika bizi rahat bırakmıyor. Gördüğünüz gibi her yer çamur içinde camları açamıyoruz çocuklarımız bunları yutuyorlar sağlığımızdan oluyor. Burası bir künk fabrikası kaç defa şikayet ettik imza topladık ama hiçbir şekilde çözüm bulunmuyor. Arka tarafları yıkadık ama bu tarafı daha yıkayamadık çocuklarımız asla dışarıya çıkamıyor gece gündüz çalışıyorlar. Bize neden buradan ev aldınız diyorlar bilmiyorduk böyle bir pislik olduğunu” dedi.

Eşim bronşit hastası ne olur yardım etsinler

Bir başka mahalle sakini Behçet Mızrak ise, “Burada yan tarafımızda künk fabrikamız var beton panel ve künk üretimi yapılıyor bu fabrikanın mahalle arasında olması gerçekten çok büyük problem. Benim eşim bronşit ve astım hastası burası sağlık için çok tehlikeli defalarca büyükşehir belediyesini ve 153’ü aradık ama bir yaptırım olmuyor biz kendimiz de muhatap olmak istemiyoruz problem oluşuyor çünkü rezilliği kendiniz görüyorsunuz. Biz yetkililerden yardım istiyoruz bu fabrika daha uygun bir yere taşınmalı çoluk çocuğumuz dışarıya çıkamıyor.” İfadelerini kullandı.