Mahalleyi besleyen trafo patlayıp alev aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir elektrik trafosu patlayarak alev alev yandı.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple patlayan trafoda yangın çıktı. Trafodan yükselen alevleri gören vatandaşlar. Durumu 122 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sırasında trafoda patlamalar devam etti. Çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle mahallede uzun süre elektrik kesintisi yaşanırken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.