Mahmutbey Gişeleri’nde trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul’da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafiğe çözüm bulunması için yetkililere seslendi. Trafikte kalan Hamza Karagöz, “Trafik kilitlendi, muhtemelen ileride kaza var. Bugün ve yarın kar var.

İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” dedi.

Hastalarına yetişmeye çalışan Dr. Tekin Tunaay ise, “Bayrampaşa’ya gidiyorum. Hastanede ortopedi uzmanıyım, acil hastalar beni bekliyor, fakat yetişemiyorum. Bu trafiğe bir çözüm bulunmalıydı" diyerek tepki gösterdi.